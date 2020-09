Italia Viva, tre senatori pronti ad aderire: due di Fi e uno del M5s

Sarebbero tre i senatori che nelle prossime ore potrebbero passare tra le file di Italia Viva: tra questi anche la moglie di Clemente Mastella.

Nuove adesioni in vista per Italia Viva, con tre senatori che secondo le indiscrezioni potrebbero nelle prossime ore unirsi al partito di Matteo Renzi e incrementare quindi il peso politico di quest’ultimo a Palazzo Madama. Tra i nomi che stanno circolando ci sarebbero quelli di un parlamentare del Movimento 5 Stelle e due di Forza Italia tra cui l’ex azzurra Sandra Lonardo, moglie del sindaco di Benevento nonché ex ministro della Giustizia Clemente Mastella.

Italia Viva, nuove adesioni al Senato

Stando a quanto riportato in esclusiva dal Corriere della Sera, i nomi che potrebbero entrare prossimamente tra le fila di Italia Viva sarebbero quelli della senatrice grillina Tiziana Drago, più volte in passato accostata a un eventuale passaggio nella Lega, il senatore di Forza Italia Andrea Causin e la senatrice Sandra Lonardo. Dopo aver detto addio a Silvio Berlusconi lo scordo 29 luglio infatti, la moglie di Clemente Mastella era approdata al Gruppo Misto e già in occasione delle elezioni regionali campane aveva deciso di sostenere la lista Noi Campani, appoggiando la ricandidatura del presidente uscente Vincenzo De Luca.

Se l’arrivo dei tre senatori dovesse essere confermato sarebbe una vera e propria ancora di salvezza per Matteo Renzi, uscito non benissimo dall’ultima tornata elettorale con meno del 5% dei voti di media nazionale e una manciata di consiglieri eletti. Con l’ingresso dei tre parlamentari Italia Viva raggiungerebbe infatti quota venti senatori a Palazzo Madama e potrebbe giocare a proprio favore questo nuovo equilibrio politico anche nei confronti del governo giallo-rosso, in cui potrebbe continuare a rimanere uno scomodo socio di minoranza.