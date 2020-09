Salvini imputato a Palermo per l'inchiesta Open Arms; il 3 ottobre, invece, partirà il processo Gregoretti.

Tra pochi giorni il segretario della Lega Matteo Salvini sarà ufficialmente imputato anche Palermo per l’inchiesta Open Arms, che lo vede accusato di sequestro di persona per aver bloccato, quando ricopriva la carica di ministro dell’Interno, lo sbarco dei 107 migranti rimasti a bordo della nave della ong nell’agosto 2019, al largo di Lampedusa, sette giorni.

Al Palazzo di Giustizia sono arrivate dal Senato le carte che contengono l’ultima autorizzazione a procedere votata il 31 luglio scorso. A riferirlo è il quotidiano la Repubgblica che scrive: “I faldoni sono stati consegnati al Tribunale dei ministri, che li ha girati alla Procura diretta da Francesco Voi, ora i pubblici ministeri si apprestano a chiedere la fissazione di un’udienza preliminare per l’imputato Salvini”.

Open Arms Salvini imputato Palermo

Il processo Open Arms si va ad aggiungere a quello della nave Gregoretti, sorto per le motivazioni affini: Salvini è imputato a Catania per sequestro di persona aggravato per la gestione dello sbarco dei 131 migranti bloccati a bordo della nave della Guardia Costiera italiana, dal 27 luglio al 31 luglio 2019. L’udienza inizierà il 3 ottobre e, in quel caso, la parte offesa “sono i 134 bloccati dalla motonave della Guardia Costiera Gregoretti per cinque giorni, nel luglio dell’anno scorso” precisa Repubblica.

Salvini, intanto, ha già annunciato che ha intenzione di dichiararsi colpevole a Catania ed è previsto l’arrivo di tutti i parlamentari della Lega che il segretario ha invitato a scendere in Sicilia con lui, tutti al grido di “processate anche noi”.