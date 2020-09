Raffale Fitto è risultato positivo al coronavirus insieme alla moglie: avrebbe contratto l'infezione da un suo stretto collaboratore.

Il candidato governatore della Puglia Raffaele Fitto, sconfitto dal riconfermato Emiliano alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre, è risultato positivo al coronavirus. Insieme a lui ha contratto l’infezione anche la moglie: entrambi stanno bene e sono asintomatici.

Raffaele Fitto positivo al coronavirus

Ad annunciarlo è stato lui stesso sui propri canali social, spiegando l’iter che ha portato all’effettuazione del tampone e alla conseguente diagnosi positiva. Nella giornata di mercoledì 23 settembre ha ricevuto la notizia della positività di un suo stretto collaboratore, motivo per cui ha chiesto immediatamente all’azienda sanitaria di essere sottoposto ad un test insieme alla sua famiglia.

I tamponi hanno dato esito positivo soltanto per lui e la moglie, entrambi senza sintomi.

Fitto rimarrà dunque in quarantena fino a nuove indicazioni da parte delle autorità sanitarie. Non ha infine rinunciato ad una chiosa con riferimento alla difficoltà in cui si è trovato a fare campagna elettorale: “Spero che almeno su questo gli odiatori professionisti si prendano una bella pausa“.

Il contagio potrebbe essere partito dall’ultimo comizio effettuato a Maglie prima della tornata elettorale. Una serata dopo la quale uno stretto collaboratore del candidato di centrodestra (forse proprio quello a cui ha fatto riferimento Fitto nel suo post) aveva iniziato a manifestare i sintomi del coronavirus.

Dopo pochi giorni anche il sindaco di Sava Dario Iaia, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia che era venuto a contatto con quest’ultimo, è risultato positivo. Costui e Fitto potrebbero quindi essere parte della stessa catena di contagi. Nei giorni a seguire si sottoporranno a tampone anche una ventina di famiglie del comune tarantino che hanno avuto contatti certi con il primo cittadino.