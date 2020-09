Il leder della Lega è uscito nonostante la febbre: appuntamenti anche ad Anguillara e Terracina.

Non stiamo parlando di un’indiscrezione su cui occorre trovare delle conferme. Tanto ad affermarlo è stato lo stesso Matteo Salvini. Il leader della Lega, dal palco di Formello, è stato intervistato dal direttore del TG2 Gennaro Sangiuliano, al quale ha riferito di avere la febbre e di come non abbia ascoltato il consiglio del medico.

Questo, nonostante venga raccomandata la massima prudenza nell’attuale periodo di emergenza sanitaria, nel caso in cui si avvertano sintomi influenzali. Ma cosa ha detto precisamente l’ex ministro degli Interni?

Salvini ha la febbre: è uscito lo stesso

Matteo Salvini ha dichiarato: “Oggi la giornata non è partita benissimo, sono stato due ore attaccato al cortisone e quando mi sono alzato il medico mi ha detto: “Lei adesso va a casa”.

E io gli ho risposto sì prima vado ad Anguillara Sabazia, poi a Formello e termino a Terracina. Ma la sera vengo a casa”. Nonostante le condizioni non proprio ottimali, Salvini ci teneva a essere presente agli incontri programmati.

Si è fatto iniettare una flebo di cortisone

Sembra che i disturbi non siano passati neanche durante la giornata di oggi 26 settembre. Alle 13 Matteo Salvini si è fatto fotografare mentre si faceva iniettare una flebo di cortisone.

Un post su Facebook ha documentato il tutto: “Flebo di cortisone, per sconfiggere mal di schiena, collo e spalla, e si riparte!”. Ricordiamo come i provvedimenti attuali da parte delle istituzioni prevedano il divieto di circolazione con una febbre al di sopra dei 37,5 gradi. Al momento, non è dato sapere quale sia la temperatura corporea esatta di Salvini.

La replica: “Ho il torcicollo”

Ho il torcicollo come milioni di persone. Poche ore dopo è arrivata la replica di Salvini che ha negato di avere la febbre sostenendo di essere sotto cortisone per torcicollo e di essere risultato negativo all’ultimo test sul Covid.