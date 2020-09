Il Premier Conte ha chiesto un sistema informatico per rendere più efficace la ricerca di lavoro dei percettori del reddito di cittadinanza.

Il Premier Conte ha annunciato modifiche al reddito di cittadinanza per evitare che sia una misura assistenziale senza progettualità. A tal proposito ha tenuto tre riunioni con il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, il ministro dell’Innovazione digitale Paola Pisano e il presidente dell’Anpal (l’Agenzia nazionale delle politiche attive sul lavoro) Domenico Parisi.

Reddito di cittadinanza: Conte invoca modifiche

Lo scopo del Presidente del Consiglio è quello di avere un sistema unico e nazionale informatico per aiutare i disoccupati a trovare un lavoro e le aziende a trovare le persone che lo cercano. A tal proposito ha chiesto al ministro Pisano di istituire una task force che possa creare una struttura informatica che metta in comunicazione tra loro le 20 regioni con l’obiettivo finale di avere un’app a livello nazionale.

Si tratterebbe di un sistema più efficace che renderebbe quasi impossibile da parte del percettore di reddito rifiutare il lavoro proposto. Una stretta dunque su chi non accetta l’impiego per continuare a percepire il sussidio che, con un sistema informatico, potrà essere più facilmente tracciato.

La posizione del Premier Conte pare essere stata chiara: entro sei mesi vuole che ci sia un sistema che funzioni.

Per questo andrà fatta una gara e andranno modificate non solo alcune norme della legge che ha introdotto il reddito di cittadinanza ma probabilmente anche alcune deleghe. L’intenzione sarebbe anche quella di introdurre incentivi per le imprese, che dovranno iscriversi al sistema stesso e potranno mettersi direttamente in comunicazione con chi cerca lavoro.