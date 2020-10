Il presidente lancia un avvertimento e chiede maggiore coordinamento con il governo.

Vincenzo De Luca continua a minacciare nuovi lockdown in Campania se continueranno a salire i contagi di Covid-19. Giuseppe Conte, che è stato in Campania per la riapertura delle scuole, ha lanciato un avvertimento, cercando di frenare il comportamento del governatore.”Consiglio a tutti gli amministratori locali, ai presidenti di Regione, di continuare in pieno coordinamento con il Governo, come abbiamo fatto finora” ha dichiarato Conte.

Conte avverte De Luca

“Abbiamo un sistema di monitoraggio molto accurato e sofisticato e dobbiamo lavorare a livello centrale con il coordinamento delle Regioni per assumere le decisioni quando servono. Non possiamo andare in ordine sparso” ha spiegato il premier, riferendosi ad una possibile nuova ordinanza di De Luca su un nuovo ipotetico lockdown. La situazione in Campania è molto delicata, ma le decisioni di De Luca diventano ogni giorno più restrittive e Conte vuole frenarle, mantenendo in riga con ciò che decide il governo.

La crescita dei contagi continua e il monitoraggio della Fondazione Gimbe afferma che servono misure urgenti per non mandare in crisi i servizi sanitari regionali. “L’aumento del rapporto positivi rispetto casi testati conferma una circolazione più sostenuta del virus e lascia intravedere le prime criticità in alcune Regioni, rendendo indifferibile un potenziamento della capacità di testing” ha spiegato Nino Cartabellotta, presidente Gimbe. Questo continuo aumento di casi sta mettendo a dura prova il sistema di tracciamento e il sovraccarico ospedaliero, soprattutto nel Centro e Sud Italia.