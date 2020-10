L'esecutivo starebbe pensando di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio: la decisione è attesa per la prossima settimana.

Il governo starebbe valutando l’ipotesi di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021: è quanto emerso dalla riunione tra il Premier Conte e i capidelegazione dei partiti di maggioranza seguita al Consiglio dei Ministri.

Stato di emergenza fino al 31 gennaio

L’esecutivo ha ancora qualche giorno per decidere, dato che l’attuale status è in vigore fino al 15 ottobre. Se inizialmente si pensava ad una mini proroga di due settimane o al prolungamento fino alla fine dell’anno, ora la pista più probabile sembra essere quella di andare oltre e spingersi fino al mese di gennaio 2021.

La fase di convivenza col virus è destinata infatti a durare ancora a lungo e, come suggerito dagli esperti del Comitato tecnico-scientifico, essere in stato di emergenza permetterebbe di agire con più rapidità in caso di escalation.

Uno di essi ha poi spiegato che la proroga è inevitabile anche perché, se l’ultima c’è stata a luglio con una curva dei contagi migliore, “per quale motivo adesso dovremmo pensarla diversamente?“. Una linea, questa del paragone tra la situazione attuale e quella estiva, che ha tenuto anche il ministro della Salute Roberto Speranza. Quest’ultimo ha annunciato un confronto parlamentare sul tema schierandosi però “per mantenere ancora la linea della massima prudenza“.

Maratona per scaricare Immuni

Sempre nel corso del vertice a Palazzo Chigi, Dario Franceschini avrebbe sottolineato la necessità di fare una campagna per spingere gli italiani a scaricare l’App Immuni. Il titolare della Giustizia Alfonso Bonafede avrebbe proposto l’indizione di una maratona tv che inviti i cittadini ad effettuare il download con tanto di contatore sullo schermo che indichi in quanti stanno aderendo all’iniziativa.