Zingaretti in Lombardia a 7 mesi dal famoso aperitivo

Il segretario del Pd Zingaretti torna in Lombardia dopo il famoso aperitivo pre pandemia di 7 mesi fa.

Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, è tornato in Lombardia dopo ben 7 mesi, da quando cioè, agli albori della pandemia da coronavirus, era andato a Milano il 27 febbraio per fare un aperitivo simbolico e provare a rilanciare lo spirito di Milano.

Sono passati solo 7 mesi, ma sembra ormai essere un episodio appartenente ad un altro tempo. Quell’aperitivo al grido di “Milano non si ferma” era costato al leader dei dem anche la positività al coronavirus e una pesante critica da parte dell’opposizioni.

Zingaretti in lombardia a 7 mesi dall’aperitivo

Zingaretti in Lombardia è venuto per un incontro a Voghera, nel Pavese, dove a margine del comizio ha detto: “L’ultima volta che sono venuto in Lombardia, a Milano, ve la ricordate, con tutte le polemiche su quel famoso aperitivo.

Su questo io penso bisogna fare giustizia e sgomberare il campo da un equivoco e da tante bugie che sono state dette. Anche quel giorno – ha aggiunto il presidente della Regione Lazio – io sono venuto per portare solidarietà a una città come Milano, che era una città ferita, ma soprattutto rispettando le regole che la Regione Lombardia dava in quel periodo. Mai mi sarei permesso di dire: Non rispettate le regole”.

In effetti quel famoso aperitivo era costato molte critiche a Zingaretti. La foto del brindisi con la scritta del segretario: “Parola d’ordine: normalità! Un aperitivo a Milano” è ancora oggi uno dei principali punti di forza dei non elettori del Pd.