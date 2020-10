La sottosegretaria al ministero della Salute Sandra Zampa ha ventilato l'ipotesi di estendere l'obbligo di mascherina su tutto il territorio italiano.

Intervenendo da Bari, la sottosegretaria al ministero della Salute Sandra Zampa ha ventilato l’ipotesi di estendere l’obbligo di mascherina all’aperto su tutto il territorio italiano, in concomitanza con il netto aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni: “Si potrebbe decidere di usare le mascherine all’aperto di fronte alla ripresa di focolai.

Ci si sta pensando da molte parti. […] “Ieri abbiamo avuto un aumento secco di più di 500 casi e dobbiamo fare in modo che il sacrificio enorme che abbiamo fatto come paese tutti insieme dia risultati permanenti”.

La sottosegretaria ha inoltre voluto evidenziare l’evoluzione positiva che la pandemia ha avuto in Italia rispetto agli altri paese europei: “Se oggi l’Italia può vantare numeri così radicalmente diversi dal resto d’Europa è perché siamo stati molto rigorosi.

Quindi di fronte a una ripresa molti sindaci e presidenti di Regione stanno andando in questa direzione. Il governo valuta settimana per settimana e non è da escludere un provvedimento nazionale“.

Le dichiarazioni della sottosegretaria Zampa arrivano poche ore dopo che la Regione Lazio ha disposto l’obbligo di mascherina negli spazi aperti, anche in questo caso dopo l’incremento di contagi registratosi negli ultimi giorni nella regione.

A tal proposito, l’assessore regionale alla Salute Alessio D’Amato ha dichiarato: “Bisogna mantenere alta l’attenzione soprattutto nel rispetto del distanziamento sociale”. Il provvedimento del Lazio giunge dopo le analoghe ordinanze decise anche dalla Regione Campania e dalle città di Bologna, Foggia e Ventimiglia.