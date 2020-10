“La nostra mafia non ha più quella sensibilità”, lo ha dichiarato l’ex senatrice della Lega Angela Maraventano in video diventato virale.

“La nostra mafia non ha più quella sensibilità di prima”. Sono le parole che hanno fatto discutere della ex senatrice leghista Angela Maraventano in occasione dell’evento “Noi noi con Salvini” che si è tenuto a Catania il 3 ottobre. Non è la prima volta che Angela Maraventano fa parlare di sé.

Già il 30 agosto è stata accusata dalla Digos per aver interrotto il pubblico servizio in seguito ad un evento organizzato al fine di contrastare lo sbarco di un peschereccio che aveva a bordo 369 migranti. L’anno scorso invece, a giugno 2019, si era opposta fermamente allo sbarco di Sea Watch 3 urlando contro i migranti e Carola Rackete.

Ex senatrice leghista: il video virale

“La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità e quel coraggio che aveva prima. Dove sono? non esiste più. Perché noi la stiamo completamente eliminando, perché nessuno ha più il coraggio di difendere il proprio territorio”. Lo ha pronunciato l’ex senatrice leghista Angela Maraventano in un video diventato virale. Non si tratta della prima volta che l’ex senatrice siciliana ed esponente della Lega balza alla cronaca.

L’anno scorso ha partecipato alla protesta contro lo sbarco dei migranti a bordo della nave Sea Watch 3 nella quale si era opposta urlando: “Vergogna”. Recentemente invece il 30 agosto 2020 insieme al vice-presidente della Lega di Lampedusa Attilio Lucia, ha inscenato una manifestazione al fine di impedire il trasferimento di 369 migranti che stavano sbarcando dal peschereccio. “È una vergogna. Qui non si può venire a fare quello che si vuole, non venite più nelle nostra isola se no succede il finimondo”, aveva dichiarato.