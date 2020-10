Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha imposto con una nuova ordinanza la chiusura dei locali alle 23.00.

Intorno a metà ottobre arriverà il nuovo dpcm del governo con le restrizioni generali anti Covid-19, che prevedono una le chiusure anticipate dei locali, l’obbligo di indossare mascherine all’aperto e alcune restrizioni in merito al numero di partecipanti ad eventi e feste private.

In Campania, tuttavia, il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha anticipato il Premier Giuseppe Conte con una nuova ordinanza.

L’ordinanza di De Luca

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato una nuova ordinanza che impone agli esercizi commerciali di restare chiusi dalle 23.00 alle 6.00 del giorno successivo, sia per la somministrazione di cibi e bevande in sede che per l’asporto.

Fanno eccezione soltanto gli esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni. Le consegne a domicilio, invece, restano consentite a qualsiasi orario. L’ordinanza è valida fino a martedì 20 ottobre.

La nuova ordinanza, inoltre, ha rinnovato l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto in qualsiasi momento della giornata, anche nel caso in cui sia assicurato il distanziamento sociale tra le persone. Il dpi potrà non essere indossato soltanto nei casi specifici previsti dalle normative, ovvero durante l’attività sportiva e quando si stanno consumando cibi e bevande.