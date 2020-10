Stefano Castiglione, capo di gabinetto della sindaca di Roma Virginia Raggi, è risultato positivo al coronavirus. È il secondo caso in Campidoglio.

Nuovo caso di coronavirus al Comune di Roma, con la notizia della positività di Stefano Castiglione, capo di gabinetto della sindaca Virginia Raggi nominato lo scorso gennaio del 2019. Castiglione, che diventa così il secondo caso di Covid-19 dopo il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, si trova al momento in isolamente domiciliare con qualche linea di febbre, ma sostanzialmente in buone condizioni di salute.

Coronavirus, positivo collaboratore di Virginia Raggi

Raggiunto telefonicamente dai giornalisti del quotidiano Il Foglio, il collaboratore della sinadaca Raggi ha confermato il suo stato di positività: “Mi trovo a casa, ho qualche linea di febbre, ma sto bene. La sindaca? Mi ha chiamato poco fa per conoscere le mie condizioni. Non la vedo dalla scorsa settimana”.

Il contagi di Castiglione arriva dopo la notizia della positività al coronavirus del consigliere di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, a seguito della quale circa una ventina di colleghi consiglieri potrebbero essere sottoposti a quarantena e tampone nei prossimi giorni, al fine di contenere l’eventuale diffondersi del contagio.

Nonostante i due casi non dovrebbe tuttavia essere disposto l’isolamento per la prima cittadina, dato che secondo quanto riportato dal suo staff non era presente all’ultima seduta nella quale ha invece partcipato Figliomeni e, stando alle parole dello stesso Castiglione, non incontrava il capo di gabinetto dal oltre una settimana.