Dopo la notizia della positività del Capo di Gabinetto di Roma, Virginia Raggi si sottoposta al tampone. In attesa dei risultati è in autoisolamento.

Dopo la notizia della positività al Coronavirus del Capo di Gabinetto di Roma Stefano Castiglione, il Sindaco di Roma Virginia Raggi si è sottoposta al tampone. In attesa di sapere i risultati, il primo cittadino di Roma si è messo in autoisolamento.

Il sindaco tuttavia non interromperà le sue attività. Stando infatti a quanto riportato dalla comunicazione ufficiale del Campidoglio, continuerà comunque a svolgere “le sue funzioni istituzionali”. Solo nella giornata del 5 ottobre era arrivata la notizia della positività al Coronavirus dell’ex Ministro alla Salute Beatrice Lorenzin.

Coronavirus, Virginia Raggi in autoisolamento

“A seguito di un caso accertato di Covid-19 all’interno dell’ufficio di Gabinetto, la sindaca di Roma Virginia Raggi, in aderenza alle linee guida nazionali, ha consultato il proprio medico curante che le ha inviato richiesta per l’effettuazione di un test diagnostico”.

Lo ha annunciato il Campidoglio in una nota ufficiale. La notizia arrivata è in seguito alla positività al Coronavirus di Stefano Castiglione, Capo di Gabinetto del Sindaco di Roma Virginia Raggi. La nota prosegue specificando che il sindaco Raggi si era recato “in ospedale per effettuare il test”. Virginia Raggi inoltre “continuerà a esercitare comunque le sue funzioni istituzionali”.

Il Capo di Gabinetto è positivo al Coronavirus

Il caso della positività del Capo di Gabinetto del Sindaco di Roma, arriva in seguito alla notizia della positività al Coronavirus del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni. Il consigliere si trova in isolamento domiciliare, ma sarebbe comunque in buone condizioni di salute. Nonostante la positività di Castiglione e Figliomeni, il sindaco di Roma potrebbe non esposta a particolari rischi. Stando a quanto riportato dallo staff del sindaco, la Raggi era assente all’ultima sessione comunale alla quale era presente il consigliere di Fratelli d’Italia.

Per quanto riguarda Castiglione, non si vedevano da una settimana.