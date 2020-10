Silvio Berlusconi è risultato negativo al primo tampone per il coronavirus: attende ora di effettuare il secondo.

Dopo oltre un mese di positività al coronavirus, Silvio Berlusconi è risultato negativo al primo tampone effettuato nella giornata di martedì 6 ottobre 2020. Si attende ora il secondo test, che effettuerà in giornata, per potersi dichiarare definitivamente guarito.

Berlusconi negativo al primo tampone

Già qualche giorno prima era uscita la notizia della negatività dell’ex premier, poi smentita da alcune fonti di Forza Italia. Ora però la notizia è ufficiale e, se anche il secondo tampone darà l’esito sperato, Berlusconi potrà uscire dalla quarantena a cui è costretto dal 2 settembre 2020. Se così fosse vorrà dire che potrà prendere parte, la sera stessa, al ricevimento di nozze del figlio Luigi e della fidanzata Federica Fumagalli che si terrà a Macherio.

Non avendo ancora l’esito, dovrà però rinunciare alla cerimonia che si svolgerà qualche ora prima a Milano, in chiesa, in forma strettamente privata. Luigi stesso, insieme alle sorelle Barbara e Marina, aveva contratto l’infezione. Estremamente riservato, non si era però mai saputo nulla delle sue condizioni di salute. La notizia delle nozze con la compagna, emersa solo dopo le pubblicazioni sull’Albo pretorio del Comune di Milano, lascia però intendere che sia guarito.

Il padre, dopo un ricovero durato quasi due settimane all’ospedale San Raffaele di Milano, resosi necessario dopo la comparsa di una polmonite bilaterale, era stato dimesso il 14 settembre. Da allora è rimasto isolato nella sua villa di Arcore dove ha festeggiato anche il suo ottantaquattresimo compleanno, da lui definito il peggiore.