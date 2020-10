Con 253 voti favorevoli la Camera ha dato il via libera alla risoluzione della maggioranza sulla proroga dello stato di emergenza.

Dopo il sì del Senato, anche la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che proroga lo stato di emergenza e le misure anti coronavirus dopo l’informativa del ministro della Salute Roberto Speranza. Si tratta della terza votazione dopo che per due volte nella giornata precedente non si era raggiunto il numero legale di deputati presenti per poterla rendere valida.

La Camera approva la risoluzione di maggioranza

In totale i parlamentari che hanno votato sì sono stati 253 mentre coloro che hanno espresso parere contrario 3. Gli astenuti sono poi stati 17 e l’opposizione non ha votato.

Per evitare che mancasse nuovamente il numero legale, la giunta per il Regolamento ha deciso di considerare in missione i 120 deputati in isolamento o perché positivi al coronavirus o per precauzione.

In questo modo, risultando assenti giustificati, si è ridotto il quorum per il raggiungimento del numero legale e la votazione ha potuto ottenere validazione. Le misure approvate vanno dal prolungamento dello status emergenziale fino al 31 gennaio 2021 alle nuove norme anti contagio in vigore da ottobre.

Il governo sarebbe però orientato a rinviare il varo del dpcm alla settimana successiva.

Per evitare un vuoto normativo dovrebbe prorogare il decreto attualmente in vigore che aveva originaria scadenza il 7 ottobre 2020. Sarebbe però intenzionato a introdurre da subito l’obbligo di avere sempre con sé la mascherina all’aperto in modo da poterla indossare in caso di contatti con persone non conviventi. Una norma per cui, chi non la rispetta per volere o per sbadataggine rischia una multa fino a mille euro.