Il capo dello Stato Mattarella ha conferito due medaglie d’oro a Willy Monteiro e a don Malgesini definendoli due esempi per le nuove generazioni.

“Due luminosi esempi per le generazioni”, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito Willy Monteiro Duarte ucciso di botte lo scorso 6 settembre nel tentativo di aiutare un amico in difficoltà e Don Roberto Malgesini ucciso a Como lo scorso 14 settembre da un clochard di 53 anni e ricordato da tutti per essere stato il prete degli ultimi.

Entrambe le morti proprio per il valore che queste due persone hanno dimostrato nella loro vita ha toccato profondamente l’opinione pubblica.

Il Presidente #Mattarella ha firmato, su proposta del Ministro dell’Interno, il conferimento della medaglia d’oro al valor civile alla memoria di #Willy Monteiro e ha conferito la medaglia d’oro al merito civile alla memoria di Don Roberto #Malgesini : https://t.co/BKLsYxaagn pic.twitter.com/lKre91Vkf8 — Quirinale (@Quirinale) October 7, 2020

Mattarella, conferite due medaglie

Due medaglie d’oro dal significato speciale quelle che il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha conferito a Willy Monteiro Duarte a don Roberto Malgesini.

A Willy Monteiro ha conferito la medaglia d’oro per il valore civile, mentre a Don Roberto Malgesini ha conferito la medaglia d’oro al merito civile.

Due importantissimi riconoscimenti dunque che vengono conferiti a chi si prodiga per l’altro. Nello specifico la medaglia al valore civile viene riconosciuta quando vengano commessi “atti di eccezionale coraggio, che manifestano preclara virtù civica e segnalarne gli autori come degni di pubblico onore”. La medaglia al merito civile invece viene data a chi si prodiga per alleviare le sofferenze altrui o per soccorrere chi si trovi in stato di bisogno.

Due medaglie che dicono molto su Willy Monteiro e don Roberto Malgesini.

La medaglia al valore a Willy Monteiro

“Con eccezionale slancio altruistico e straordinaria determinazione, dando prova di spiccata sensibilità e di attenzione ai bisogni del prossimo, interveniva in difesa di un amico in difficoltà, cercando di favorire la soluzione pacifica di un’accesa discussione. Mentre si prodigava in questa sua meritoria azione di alto valore civico, veniva colpito da alcuni soggetti sopraggiunti che cominciavano ad infierire ripetutamente nei suoi confronti con inaudita violenza e continuavano a percuoterlo anche quando cadeva a terra privo di sensi, fino a fargli perdere tragicamente la vita.

Luminoso esempio, anche per le giovani generazioni, di generosità, altruismo, coraggio e non comune senso civico, spinti fino all’estremo sacrificio”

Questa la motivazione che ha spinto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a conferire la medaglia d’oro al valore civile a Willy Monteiro Duarte. Un atto firmato su proposta del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

La medaglia al merito civile a don Malgesini

Non meno carica di significato la motivazione che ha dato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando della medaglia al merito civile che è stata conferita a Don Roberto Malgesini e firmata su proposta del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

“Con generosa e instancabile abnegazione si è sempre prodigato, quale autentico interprete dei valori di solidarietà umana, nella cura degli ultimi e delle loro fragilità, offrendo amorevole accoglienza e incessante sostegno. Mentre era intento a portare gli aiuti quotidiani ai bisognosi, veniva brutalmente e proditoriamente colpito con numerosi fendenti, fino a perdere tragicamente la vita, da un uomo al quale aveva sempre dato piena assistenza e pieno sostentamento. Luminoso esempio di uno straordinario messaggio di fratellanza e di un eccezionale impegno cristiano al servizio della Chiesa e della società civile, spinti fino all’estremo sacrificio”