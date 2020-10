È scomparsa a 86 anni la madre di Zingaretti: un passato difficile, segnato dalla Seconda Guerra Mondiale.

Lutto nel Partito Democratico. È morta Emma Di Capua, madre di Nicola Zingaretti. Aveva 86 anni.

Emma Di Capua, la madre di Nicola, Luca e Angela Zingaretti, è scomparsa la mattina giovedì 8 ottobre all’età di 86 anni.

Secondo quanto riferisce Il Foglio, era malata da tempo. Nonostante non avesse origini ebraiche, Di Capua si salvò dal rastrellamento dei nazifascisti del 16 ottobre 1943. In quell’anno venne anche deportata la nonna della donna, che morì ad Auschwitz. Zingaretti ricordava che la madre scampò perché non si trovava a casa quando nazifascisti rastrellarono il quartiere di Monteverde Vecchio. Stavano cercando la famiglia di Angelo Di Capua, che in parte deportarono.

Lei si salvò.

Zingaretti e la nuova linea del Pd

La triste notizia arriva poche ore dopo l’annuncio che il presidente della Regione Lazio è ancora immune. A seguito di un test seriologico, è stata rilevata la presenza di anticorpi nel suo corpo, dopo oltre sette mesi. Zingaretti, tra le altre cose, si trova nel solco di un grande cambiamento della road map del Partito Democratico. Dopo la svolta delle elezioni in Toscana, che avevano fatto tentennare anche i più fedeli, il segretario del Partito Democratico chiede al centro-sinistra di virare.

Nel frattempo, assicura: “Resterò governatore fino al 2023“. Il suo obiettivo è fare del Partito Democratico il primo partito italiano, in chiave antisovranista.