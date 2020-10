Vincenzo De Luca, data la carenza di medici e infermieri in Campania, ha chiesto aiuto alla Protezione Civile affinché ne invii al più presto.

Dopo l’aumento di contagi e ricoveri di pazienti con coronavirus in Campania, il governatore Vincenzo De Luca si è appellato alla Protezione Civile affinché metta a disposizione medici e infermieri volontari per sopperire alla carenza registrata in regione.

L’appello di De Luca alla Protezione Civile

La richiesta è giunta dopo l’incontro con il ministro della Salute Roberto Speranza e il Commissario all’emergenza Domenico Arcuri in cui si è fatto il punto sull’emergenza sanitaria campana. In tale occasione il Presidente ha manifestato il problema di mancanza di personale medico nelle strutture che, ha assicurato, hanno invece un numero di posti letto adeguato.

De Luca ha spiegato che per rispondere a questa criticità ha fatto anche dei bandi pubblici che però non hanno prodotto la sufficiente copertura ospedaliera.

Per questo, dato che la situazione richiede l’impegno straordinario di personale medico-infermieristico che segua i pazienti nel periodo di isolamento, ha chiesto aiuto alla Protezione Civile.

Ha poi spiegato di aver predisposto tutte le iniziative necessarie per far sì che la Campania abbia le forniture indispensabili per i dispositivi di sicurezza, per i test molecolari e sierologici, e per tutto ciò di cui necessitano le terapie intensive e sub intensive.

Si è infine detto soddisfatto per gli impegni assunti dal Ministro Speranza e dal Commissario Arcuri. “Le decisioni prese sono pienamente rispondenti alle esigenze della Campania e all’obiettivo di garantire la sicurezza per i nostri concittadini“, ha ammesso.