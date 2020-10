I casi di Coronavirus sono in aumento in Campania. Secondo le anticipazioni di De Luca, sono 700 i nuovi positivi.

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha anticipato l’alto numero dei nuovi contagi, con molto soggetti asintomatici, che rappresentano il 90-95% dei 700 casi positivi al Covid.

De Luca sul Covid

“Queste persone vanno collocate in isolamento domiciliare e non in ospedale.

Però se si alza l’età media dei contagiati dobbiamo aspettarci anche ricoveri ulteriori” ha spiegato Vincenzo De Luca, riferendosi alle persone asintomatiche. La Campania sta affrontando un aumento dei casi di Coronavirus molto significativo e la speranza è che le regole anti-Covid possano bastare per riuscire a tenere sotto controllo la situazione. Vincenzo De Luca ha applicato moltissime norme, attualmente in vigore, per contrastare la diffusione del virus. Misure molto più pesanti e restrittive rispetto a molte altre Regioni.

La Campania non è l’unica regione che in questo momento si trova in grande difficoltà. Oltre al Lazio, ci sono stati 600 nuovi casi in Veneto in una sola giornata. Il numero si è alzato in particolar modo nelle province di Venezia e di Treviso. Si contano anche tre decessi, per un totale di 2.209. L’aumento riguarda anche i casi di ricoverati e di persone in terapia intensiva. Anche in Umbria c’è stato un aumento dei casi e dei tamponi effettuati.

Tutti questi dati stanno allarmando le regioni, che per il momento sperano di non dover ricorrere a ulteriori misure drastiche di contenimento.