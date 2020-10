Nel pomeriggio Giuseppe Conte ha incontrato i capi delegazione per delineare quali potrebbero essere i nuovi provvedimenti restrittivi.

Un incontro cruciale e durato più di tre ore quello che si è tenuto a Palazzo Chigi nel pomeriggio di sabato 10 ottobre. Il premier Giuseppe Conte ha incontrato i capi delegazione della maggioranza. In questo incontro si è discusso molto delle possibili misure restrittive che potrebbero venire incluse nel prossimo Dpcm che dovrà essere approvato entro il 15 ottobre.

Molti i temi trattati in primis la capienza di pubblico negli eventi sia pubblici e privati. Non meno importante, la capienza massima dei mezzi pubblici che potrebbe essere ridotta rispetto all’80% attuale. Infine potrebbe essere ripristinato il divieto di spostarsi da una regione all’altra.

Chiusura anticipata dei locali, divieto di spostarsi da una regione all’altra, tetto massimo di persone negli eventi pubblici e privati, capienza limite nei mezzi pubblici.

Questi sono alcuni dei temi caldi dei quali si sono discussi nell’incontro a Palazzo Chigi, dove il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato i capi delegazione della maggioranza. Un incontro fondamentale che va ad anticipare quello di domenica 11 ottobre con il Comitato tecnico scientifico e il ministro della Salute Roberto Speranza nel quale si andrà a discutere di quelle che saranno le misure restrittive previste nel nuovo Dpcm.

Innanzitutto la soglia del pubblico consentito negli eventi pubblici e privati non dovrebbe superare le 200 persone, mentre per quanto riguarda i mezzi pubblici la capienza massima potrebbe essere ridotta rispetto all’80% attuale. Per quanto riguarda il coprifuoco che potrebbe essere imposto a bar e locali pubblici è stata proposta la chiusura entro e non oltre le ore 24. Discorso analogo anche per gli alcoolici che dovrebbero essere impediti a partire da una certa ora.

A questo proposito il ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato: “Bisogna avere la forza di prendere in carico questa fase nuova immediatamente. Abbiamo un piccolo vantaggio rispetto ad altri Paesi ma non ci si devono fare illusioni e se siamo veloci a capire che c’è un cambio di fase possiamo evitare misure più drastiche”.