Matteo Salvini si dirige in montagna sulle note del canto degli alpini "Signore delle cime".

Matteo Salvini continua a far parlare di sé sui social e non solo. Il leader della Lega ha infatti pubblicato sul suo profilo un video mentre canta alla guida “Signore delle Cime“, un canto di ispirazione popolare realizzato nel 1958 dal compositore vicentino Giuseppe de Marzi come commemorazione funebre dedicata all’amico Bepi Bertagnoli, morto durante un’escursione di montagna nell’Alta Valle del Chiampo nel 1951.

Esso divenne molto caro agli alpini nel dopo-guerra per il suo contenuto.

Il video di Matteo Salvini

Nel video, pubblicato venerdì 9 ottobre sulla pagina Facebook di Matteo Salvini, il leader della Lega si limita semplicemente a cantare allegramente il brano mentre è al volante. Il testo è molto sentito e si riferisce più volte al “Dio del cielo” definito, appunto, “Signore delle cime”, e alla Madonna, definita invece “Signora delle cime”.

“Un saluto affettuoso a tutti voi. P.s. Adoro il Signore delle Cime, un canto che mi scalda il cuore“, ha scritto nel post.

La meta del viaggio di Matteo Salvini era proprio la montagna. Nelle ore successive alla pubblicazione e anche sabato 10 ottobre, infatti, il leader della Lega ha pubblicato diversi video e diverse foto immerso nella natura.