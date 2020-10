A causa dell'aumento di contagi in Italia, il Governo starebbe varando un nuovo dpcm che colpirebbe anche stadi, teatri e sale cinematografiche.

In seguito all’aumento vertiginoso dei casi in Italia, il Governo si appresta a varare un nuovo dpcm atto a contenere la diffusione del virus e che potrebbe riguardare anche la riduzione della capienza massima di spettatori negli stadi e nei teatri.

Previsti solo 500 negli impianti sportivi, mentre scende a 100 nei teatri.

Nuovo dpcm: riduzioni in vista per stadi e teatri

Il governo è al lavoro per formalizzare un nuovo dpcm, alla luce della’umento preoccupante di contagi covid in Italia che nei prossimi mesi potrebbe incidere a questo punto anche su stadi e teatri.

Per contenere al meglio la diffusione, si sta pendando di ridurre la capienza di spettatori negli stadi e negli impianti sportivi da 1000 a 500. Ovviamente negli impianti sportivi la capienza è possibile solo nel caso l’impianto consenta una giusta aereazione e prenotazione dei posti con conseguente distanziamento.

Rimane obbiligatoria la musrazione dlele febbre all’ingresso e l’obbligo della mascherina. In caso contrario, le manifestazioni sportive si terrano a porte chiuse.

Prevista a questo punto una nuova sospensione del calcetto.

Nuove regole per teatri, cinema e concerti

Le restrizioni colpiranno anche i luoghi culturali, come i teatri, cinema e concerti. In questo caso, si passerà da 500 a 100 spettatori, ma nche in questo caso le norme da rispettare dovranno essere ferree.

Un metro di distanza tra ogni seggiolino, ogni posto dovrà essere prenotato. Anche in questo caso, obbligatoria la mascheirna al posto e la misurazione della temperatura corporea all’ingresso.

Le manifestazione che non potranno garantire le norme di sicurezza sanitarie, verranno sospese.

Ritorno al passato

Il nuovo decreto del governo sarà in linea con le misure già adottate nei mesi in cui l’epidemia aveva raggiunto il suo picco. Ciem già abbiamo detto, i locali e i pub dovranno chiudere entrio la mezzanotte, e non sarà più possibile sostare davanti ai locali per bere.

Saranno vietate le manifestazioni e le cerimonie all’aperto, ma nel caso di matrimoni sarà consentito il numero massimo di 30 ospiti.