Il ministro della Salute Roberto Speranza ha fatto visita all’azienda farmaceutica di Latina Johnson & Johnson, annunciando investimenti importanti per la multinazionale, allo scopo di finanziare la ricerca e sviluppo di un vaccino per combattere il coronavirus.

Proprio in tema covid, il ministro ha voluto lanciare un appello agli italiani: “Non sappiamo quale sarà il giorno esatto in cui finalmente all’umanità arriverà la risposta che tutti aspettiamo di un vaccino sicuro ed efficace contro Covid-19, e di farmaci sicuri ed efficaci.

Ma senz’altro quel giorno arriverà. E io credo non sia lontano“.

“Stiamo attraversando un periodo non facile- continua il ministro- perché la battaglia contro questo virus è una battaglia di natura globale, ancora dall’esito non scontato“.

Un periodo complicato per l’Europa e l’Italia intera, ma Speranza esorta gli italiani a tenere duro: “In questi momenti difficili in cui dobbiamo resistere, rispetto a una fase complicata per l’Europa, dobbiamo guardare con fiducia al futuro.

Ce la faremo, ne usciremo,dobbiamo resistere per alcuni mesi, con misure di contenimento, con comportamenti corretti”, ha concluso il suo intervento il Ministro Speranza.