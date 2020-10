Covid, in Campania stop alle lezioni in presenza fino al 30 ottobre

Il presidente della Campania De Luca ha disposto lo stop alle lezioni in presenza per le scuole primarie e secondarie fino al 30 ottobre.

A seguito dell’incremento dei contagi di coronavirus il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha disposto lo stop alle lezioni in presenza per le scuole primarie e secondarie da venerdì 16 fino al prossimo 30 ottobre. È questo il contenuto dell’ordinanza che De Luca firmerà tra poco al fine di contrastare il diffondersi dell’epidemia sul territorio campano.

Sospese anche le attività in presenza nelle università della regione, fatte salvo quelle del primo anno accademico.

Campania, probabile stop alle lezioni

Nell’ordinanza, che verrà pubblicata in serata e di cui la regione ha anticipato qualche estratto, sono inoltre vietate le feste di qualsiasi tipo organizzate in luoghi pubblici, aperti pubblico e privati, al chiuso o all’aperto, con invitati estranei al nucleo familiare convivente, anche per quanto riguarda ricevimenti successivi a cerimonie religiose come battesimi, matrimoni o comunioni.

Vietata anche la vendita di cibo da asporto per tutte le attività di ristorazione a partire dalle ore 21, mentre rimane consentita la consegna a domicilio senza limiti di orario. Provvedimenti che si aggiungono a quelli già predisposti con le precedenti ordinanze dei giorni scorsi, a partire dall’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Sospese anche le attività dei circoli ludici e ricreativi.

Positivi in maggioranza asintomatici

Secondo l’ultimo bollettino, nelle ultime 24 ore in Campania sono stati registrati 1.127 nuovi casi di coronavirus, una cifra mai toccata prima d’ora nella regione anche se va specificato che di questi la stragrande maggioranza (1.055) risultano essere positivi asintomatici.