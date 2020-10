Jole Santelli, la malattia di cui soffriva la Presidente della Calabria

Jole Santelli soffriva da tempo di una grave malattia che ha causato la sua morte a pochi mesi dall'elezione a governatrice della Calabria.

La governatrice della Calabria Jole Santelli, morta a 51 anni nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre 2020, soffriva da tempo di una grave malattia: è stata proprio questa a non lasciarle scampo e a causare il peggioramento delle sue condizioni di salute.

Jole Santelli e la malattia

Era stata la stessa presidente calabrese a parlarne, dicendo sempre che per le cure si sarebbe affidata alla sanità pubblica della sua regione: “Non ho mai nascosto la mia malattia, qui tutti sanno, non voglio neanche però che essa mi perseguiti. Io sono in cura presso il reparto di oncologia di Paola. Sorpreso, vero? Da noi ci sono medici eccellenti. Le eccellenze in un mare di incompetenza, clientelismo, ignavia annegano come sassolini nello stagno.

Lo so, tante cose non vanno. E io proverò a cambiare”.

Parlando poi di come il tumore l’abbia spinta a reagire accettando di buon grado la nomina a candidata governatrice per il centrodestra, la Santelli aveva dichiarato: “Quando una persona subisce un attacco così violento alla propria vita, quando il dolore fisico si fa radicale e incomprimibile, allora quella persona ha due strade: deprimersi e farsi portare via dalla corrente, scegliere che il destino scelga per lei.

Oppure attivarsi, concentrarsi e soprattutto ribellarsi“.

La telefonata all’oncologo

La Santelli aveva poi raccontato un aneddoto che dà la giusta misura di come una malattia quale può essere un tumore possa essere un terzo incomodo non indifferente nella vita di una persona, dalle azioni più banali alle decisioni che valgono una vita intera: “Quando Silvio Berlusconi mi offre la candidatura ringrazio felice, ma chiedo due minuti prima di accettare.

Chiudo la telefonata e formo il numero del mio oncologo: posso candidarmi? Posso onorare il mandato quinquennale? Il medico risponde: non solo puoi candidarti ma mi auguro che io possa essere il tuo consulente negli anni della presidenza”.