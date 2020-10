Il capogruppo M5S alla Camera è positivo al coronavirus: con lui anche un'altra deputata che ha scelto di rimanere in anonimo.

Il capogruppo M5S alla Camera Davide Crippa è risultato positivo al coronavirus. Da Montecitorio è giunta anche la notizia di un’altra deputata contagiata che preferisce però rimanere anonima e assicura di essere asintomatica.

Capogruppo M5s positivo al coronavirus

A comunicare la notizia è stato lo stesso pentastellato sui propri canali social, su cui ha scritto che un test naso faringeo ha confermato la sua positività all’infezione.

“Volevo rassicurare tutti che sto bene e che si sono attivati tutti i protocolli previsti“, ha aggiunto il parlamentare. Quanto invece all’altra deputata risultata positiva non si sa nulla se non che appartiene al Movimento Cinque Stelle e che al momento non presenta alcun sintomo.

Soltanto poche ore prima aveva reso noto di avere il coronavirus la capogruppo di Forza Italia Mariastella Gelmini. Prima di partire per Cosenza per partecipare ai funerali di Jole Santelli, governatrice della Calabria tragicamente scomparsa a 51 anni, ha infatti effettuato un tampone che ha dato esito positivo.

Anche lei è asintomatica e sta bene.

Insieme a loro vi sono diversi altri rappresentanti politici rimasti contagiati negli ultimi giorni. Tra questi due senatori del Movimento Cinque Stelle, il siciliano Francesco Mollame e il romagnolo Marco Croatti ma anche Luca Pastorino di Liberi e Uguali. Moltissimi poi coloro che devono osservare l’isolamento domiciliare. Per evitare che alle Camere manchi il numero legale, come già successo per ben due volte in una sola giornata, vengono considerati in missione.