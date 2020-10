In seguito all’aumento di 10mila nuovi casi, il governo si attiva per aumentare misure restrittive con un nuovo dpcm.

La crescente curva dei contagi da Coronavirus, con il superamento dei 10mila nuovi casi nelle ultime 24 ore ha fatto crescere non poco la tensione tra il governo. Per questo motivo è in corso a Palazzo Chigi un vertice per definire eventuali misure restrittive potrebbero essere già incluse in un nuovo dpcm.

Molte le ipotesi su cui si starebbe ragionando. Da una maggiore stretta su eventi pubblici e chiusura dei locali, ad ingressi scaglionati e didattica scolastica a scuola, per terminare con le limitazioni nelle attività sportive di contatto, molte sono le potenziali nuove misure che potrebbero essere incluse nel nuovo dpcm. Nel frattempo il ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato che al momento nulla è stato ancora deciso.

Conte, in arrivo nuovo Dpcm

A Palazzo Chigi è in corso un vertice di governo nel quale si sta discutendo su possibili misure restrittive che potrebbero essere incluse nel nuovo dpcm. Tra i possibili provvedimenti la chiusura di bar e ristoranti già dalle 22. Un altro tema caldo è quello delle scuole per le quali sarebbe stato chiesto un ingresso scaglionato e didattica online. Il ministro della Salute aveva dichiarato: “Nessuna decisione è stata assunta in questo momento.

Leggo un’abbondanza di indiscrezioni, ma noi siamo qui e analizziamo tutti i dati, ci confrontiamo con le Regioni. Non inseguiamo le indiscrezioni. C’è un problema serio, non dobbiamo nasconderlo”.

Il Presidente del Consiglio, durante il suo recente intervento da Genova ha parlato dei vaccini le cui sperimentazioni sono già in corso. “L’Unione europea sta finanziando le più importanti ricerche ed è in condizione di potersi garantire varie centinaia di milioni di vaccini.

È stato un investimento ad ampio spettro, alcuni gruppi prospettano esiti per fine novembre o dicembre, potremmo avere molto presto 200 o 300 milioni di vaccini”, ha dichiarato il Premier.