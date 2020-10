Il capogruppo di Forza Italia alla Camera Mariastella Gelmini ha il coronavirus: è asintomatica e sta bene.

Mariastella Gelmini è risultata positiva al coronavirus. L’esponente di Forza Italia, che si aggiunge agli altri deputati che hanno contratto l’infezione, sta bene e per il momento non presenta alcun sintomo.

Mariastella Gelmini positiva al coronavirus

L’ex ministro dell’Istruzione ha scoperto la sua positività poco prima di partire per Cosenza, dove avrebbe dovuto prendere parte ai funerali di Jole Santelli.

La governatrice della Calabria, da tempo malata di cancro, è infatti tragicamente scomparsa il 15 ottobre. La Gelmini ha ribadito come il virus sia subdolo e pericoloso, dato che lei stessa ha affermato di essere sempre stata attenta e di aver adottato tutte le precauzioni anti contagio. Non sa dunque quale possa essere l’occasione in cui è avvenuto il contagio.

Lo stesso aveva detto la settimana prima Beatrice Lorenzin, positiva e leggermente sintomatica, facendo notare che, pur avendo sempre indossato la mascherina e rispettato il distanziamento, il coronavirus è riuscito a contagiarla lo stesso.

“Massima precauzione e rigore sono le uniche ricette per sconfiggerlo. Supereremo anche questa“, ha concluso la capogruppo nel suo annuncio via social.

Tra gli altri parlamentari che hanno contratto l’infezione negli ultimi giorni vi sono due senatori del Movimento Cinque Stelle, il siciliano Francesco Mollame e il romagnolo Marco Croatti, nonché Luca Pastorino di Liberi e Uguali. Moltissimi poi quelli che devono osservare la quarantena fiduciaria e che, per evitare che alle Camere manchi il numero legale, vengono considerati in missione.