Secondo Conte dobbiamo evitare il lockdown ed adottare una strategia diversa grazie alle maggiori conoscenze che possediamo riguardo il coronavirus

In seguito alla diffusione degli ultimi dati relativi alla circolazione della Covid-19 nel nostre paese con un indice di contagio che ha raggiunto quota 1,17, avanza per tutti i cittadini il timore di un possibile lockdown.

Conte, dobbiamo evitare il lockdown

Nonostante nei giorni scorsi vari esponenti del governo abbiano escluso tale prospettiva – soprattutto per i disastrosi effetti che avrebbe in ambito economico – lo spettro di un possibile lockdown sembra comunque farsi avanti con l’avanzare dei bollettini giornalieri riferiti all’accellerazione dell’epidemia, soprattutto in alcune regioni d’Italia.

Nell’attesa del nuovo dpcm – che dovrebbe arrivare tra domenica e lunedì – tutti i media nazionali si affrettano ad anticipare le possibili misure restrittive che saranno adottate per tentare di rallentare la curva dei contagi.

Per questo motivo, l’intervento di Giuseppe Conte al Settimo Festival di Limes ospitato al Palazzo Ducale di Genova, ha destato una grande attenzione mediatica. Invitato dal direttore di Limes Lucio Caracciolo, il Presidente del Consiglio ha escluso un nuovo lockdown, almeno per il momento.

Per spiegare il motivo per il quale è possibile evitare un nuovo lockdown nazionale – almeno per il momento – ha analizzato la tragica situazione dei mesi della prima ondata:

” La prima ondata ci ha trovati impreparati, ha trovato il mondo impreparato perché non conoscevamo le caratteristiche di questo nemico. L’abbiamo dovuto affrontare quasi a mani nude. Abbiamo scoperto che servivano mascherine che non producevamo, abbiamo scoperto che sevivano attrezzature respiratorie che non avevamo a sufficienza. Di qui anche il lockdown che abbiamo adottato noi e altri paesi”.

Conte ” cambiare strategia”

Ora però, secondo il Premier Conte, occorre adottare una nuova strategia perchè sono cambiate le condizioni di partenza: