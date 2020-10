La manovra economica potrebbe essere affiancata da un decreto contenente le misure anti Covid: l'ipotesi del governo Conte.

Il governo starebbe pensando di varare un decreto sulle misure anti Covid da affiancare alla manovra economica. Si tratterebbe di una soluzione, come hanno spiegato fonti della maggioranza per trasportare i risparmi di spesa del 2020 su esigenze di spesa di questi ultimi due mesi del 2020.

Decreto su misure anti Covid con la manovra

A quanto si apprende l’idea, maturata nel corso del vertice notturno sulla legge di bilancio, sarebbe quella di un decreto legge per anticipare alcune misure economiche urgenti di contrasto all’emergenza coronavirus. Tra queste la proroga della cassa integrazione e le nuove regole per lo smart working nella pubblica amministrazione. Il provvedimento non dovrebbe invece contenere interventi sul fronte delle cartelle del fisco.

Il governo farà ulteriori approfondimenti sull’ipotesi nel corso del Consiglio dei Ministri convocato nella serata di sabato 17 ottobre 2020. In tale occasione si faranno anche le ultime valutazioni sulle misure anti contagio da inserire nel prossimo dpcm che Conte dovrebbe presumibilmente firmare tra domenica 18 e lunedì 19 ottobre 2020.

Intanto si sta svolgendo presso la sede della Protezione Civile di via Vitorchiano a Roma, la riunione di coordinamento tra il ministro degli Affari Regionali Boccia, il commissario per l’emergenza Arcuri, il capo della Protezione Civile Borrelli e i governatori di regione collegati in videoconferenza insieme al ministro della Salute Speranza.

Al centro del vertice l’effettuazione dei tamponi e la tenuta delle terapie intensive negli ospedali alla luce dell’aumento dei ricoveri degli ultimi giorni. Ma anche la ricerca di un’intesa sulle nuove restrizioni e limitazioni da inserire nel decreto e applicare a breve su tutto il territorio nazionale.