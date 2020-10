Al via la riunione tra governo e Regioni per un confronto su terapie intensive e tamponi: al vaglio anche le nuove misure restrittive.

É iniziata nella sede della Protezione Civile in via Vitorchiano a Roma la riunione tra rappresentanti del governo, Regioni e Comitato tecnico-scientifico. Il vertice era stato convocato nella giornata precedente per fare il punto sulle terapie intensive e sui tamponi.

Riunione tra governo e Regioni

Al confronto sono presenti il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Il ministro della Salute Roberto Speranza è invece collegato in videoconferenza insieme ai governatori di regione e ad alcuni assessori.

Oltre alla situazione negli ospedali, che ricevono sempre più pazienti con coronavirus, all’ordine del giorno potrebbe esserci anche una discussione in merito alle nuove misure da adottare per contrastare l’epidemia.

Nella notte ha infatti avuto luogo un vertice di governo, protrattosi fino alle 4 di mattina, relativo a restrizioni e limitazioni da inserire nel nuovo dpcm che Conte firmerà tra domenica 18 e lunedì 19 ottobre 2020.

Tra le nuove disposizioni, che ogni regione potrà poi inasprire in base alla propria situazione, dovrebbe esserci l’introduzione di un coprifuoco alle 22. Ma anche la chiusura di palestre, parrucchieri, centri estetici, saloni di bellezza, cinema, teatri, sale gioco e sale Bingo.

Queste ultime potrebbero però riguardare soltanto i territori con un indice di contagio maggiore. Per il momento non ci sarebbe la volontà da parte del governo di imporre la didattica a distanza per gli studenti delle scuole superiori come invece disposto in Regione Campania.