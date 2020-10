Molte le conferme dalla precedente amministrazione, tante le donne, assessori in numero ridotto per dare un segnale.

Il governatore Luca Zaia ha presentato, in diretta Facebook da palazzo Balbi, la nuova giunta regionale. «Sarà una giunta – ha spiegato – con il maggior numero di donne in Italia». Nuovo vicepresidente della giunta regionale la veronese Elisa De Berti. Assessorati confermati per le vicentine Elena Donazzan e Manuela Lanzarin.

«Ho fatto una scelta iniziale di austerità: abbiamo chiuso la legislatura in otto, proviamo a riaprire la nuova in otto» ha detto Zaia annunciando i nomi della nuova giunta, della quale fanno parte tre donne. «È fondamentale pensare a chi è a casa e ci guarda – ha aggiunto – Partire con una squadra ridotta è già un segnale». Un risultato quasi plebiscitario che i sondaggi avevano previsto con largo anticipo.

Zaia presenta la Giunta regionale

Luca Zaia è il Presidente della Giunta regionale del Veneto. Si occuperà direttamente di Comunicazione e informazione, attuazione dell’ autonomia regionale differenziata, federalismo, referendum consultivi previsti da leggi regionali, relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo, cooperazione transfrontaliera e transnazionale, funzioni di controllo e Ispettorato, competenze istituzionali (Stato-Regione), conferenze istituzionali, rapporti con Parlamento nazionale ed Europeo, attrazione degli investimenti, Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026 ed altri Grandi eventi, statistica

De Berti, una donna vice presidente del Veneto

Elisa De Berti, vicepresidente, (Lega) è avvocato ed è stata dal 2009 per due mandati sindaco di Isola Rizza ed assessore con Zaia nella precedente legislatura regionale chiamata per la sua grande competenza quale assessore esterno. Nella scorsa legislatura si è impegnata molto nella riforma del sistema di trasporto pubblico locale, con una visione di sostenibilità ambientale e di maggiore confort per i pendolari Il suo sogno è possedere un cavallo ma non sa nuotare e non canta nemmeno sotto la doccia perché dice di essere stonata.

Ha la delega agli affari legali, ai lavori pubblici, alle infrastrutture ed ai trasporti.

Gli altri assessori, molti volti noti

Gianpaolo Bottacin ( Lega) è ingegnere ed ha la delega all’ ambiente, al clima, alla protezione civile, ed al dissesto idrogeologico.

Francesco Calzavara (Lista Zaia) è imprenditore già sindaco di Jesolo per due mandati ed ha ricevuto le deleghe alla programmazione, all’attuazione del programma, ai rapporti con il consiglio regionale, al bilancio e patrimonio ed agli affari regionali.

Federico Caner (Lega) già assessore nella precedente Giunta ha la delega ai fondi Ue, al turismo, all’ agricoltura ed al commercio estero.

Cristiano Corazzari (Lega) avvocato è anche lui assessore uscente ed ha le deleghe al territorio, alla cultura, alla sicurezza, ai flussi migratori, a caccia e pesca

Elena Donazzan (Fratelli d’Italia) assessore uscente ha la delega all’ istruzione, al lavoro, alla formazione ed alle pari opportunità.

Manuela Lanzarin (Lega) già assessore nell’ultima Giunta Zaia ha la delega alla sanità, ai servizi sociali ed alla programmazione socio sanitaria

Roberto Marcato (Lega) ha la delega allo sviluppo economico, all’energia ed alla legge speciale per Venezia