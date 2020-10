Conferenza stampa Conte 18 ottobre: dove e quando guardare la diretta

Tutti i dettagli dell'imminente conferenza stampa del presidente Conte sulla presentazione del nuovo Dpcm, prevista nella serata del 18 ottobre.

È prevista per la serata di domenica 18 ottobre la conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito alla presentazione del nuovo Dpcm, dove verranno annunciate le prossime restrizioni per far fronte alla recente ondata di contagi di coronavirus registratasi nelle ultime settimane.

Tra i provvedimenti più attesi spicca la chiusura anticipata di bar, pub e ristoranti, mentre per quanto riguarda le scuole è escluso per il momento un ritorno alla didattica a distanza, preferendo a quest’ultima uno scaglionamento degli ingressi nei plessi scolastici.

Conferenza stampa Conte, tutti i dettagli

Come già accaduto da quando è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la conferenza stampa del premier verrà trasmessa dalle principali reti all-news come RaiNews24, SkyTg24 e TgCom24, oltre che dalla pagina Facebook ufficiale del presidente del Consiglio Conte in diretta streaming.

Al momento non è ancora chiaro l’esatto orario di inizio della diretta, ma è lecito pensare che questo verrà divulgato nel pomeriggio di domenica.

Nelle ultime ore fonti di Palazzo Chigi hanno voluto placare il continuo susseguirsi di indiscrezioni sul nuovo Dpcm, invitando la popolazione ad attendere l’annuncio del Decreto previsto per questa sera: “Le anticipazioni che si stanno rincorrendo in questi giorni e in queste ore sui mezzi di informazione” relative alle nuove misure restrittive “sono da ritenersi fughe in avanti e ipotesi non corrispondenti a verità“.

Le ultime novità sul Dpcm

Importanti novità sul Dpcm sono emerse durante una lunga riunione tra il premier e i capi delegazione della maggioranza tenutasi nella notte tra il 17 e il 18 ottobre. Nel confronto si sarebbe infatti ipotizzata una chiusura anticipata dei bar e dei locali alle ore 21 e dei ristoranti alle ore 23/24; decisione che però non è ancora stata confermata, anche in attesa del tavolo con la conferenza delle regioni previsto per la giornata di domenica.

Fonti del governo fanno inoltre sapere che la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova si sarebbe opposta a un chiusura anticipata dei ristoranti alle ore 22.