Il Governo ha approvato la nuova manovra fiscale da 40 miliardi che servirà a stabilizzare il paese, duramente colpito dalla pandemia.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la nuova manovra fiscale del Governo che toccherà numerosi punti, al fine di garantire stabilità nei prossimi mesi in cui bisognerà far fronte con il coronavirus. Previsti 10 miliardi per sanità e scuola, così come lo stop delle cartelle esattoriali fino ala fine del 2020.

Prevista la proroga dell cassa integrazione.

Governo, al via la manovra fiscale

Il Governo ha approvato la nuova manovra fiscale che prevedrà fondi di investimento su piùà fronti, al fine di garantire una certa stabilità anche nei prossimi mesi in cui si dovrà ancora una volta fare i conti con l’emeregnza sanitaria.

In arrivo 40 milardi per fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia. 10 miliardi saranno destinati alla scuola e alla sanità, e anche a livello lavorativo verrano confermate alcuni accorgimenti.

Vediamo insieme i punti cardini della manovra.

Governo in aiuto a sanità e famiglie

4 miliardi sono destinati alla stabilizzazione dei posti di lavoro nella sanità. Queste risorse dovranno sostenree il personale sanitario, con la conferma di oltre 300mila tra medici e infermieri assunti durante l’emergenza sanitaria. Previsto inoltre un fondo per l’acquisto di vaccini e altre esigenze legate al covid. Si parla di 400 milioni spalmati nel biennio 2021-22.

La riforma però passa anche dal sostegno delle famiglie. A partite da luglio 2021, si introdurrà l’assegno unico che verrà esteso anche ad autonomi e incapienti. Si prilunga anche il congedo di paternità. In questi 8 miliardi, è previsto anche l’assegno universale per i genitori che avranno a carico figli fino a i 21 anni.

Manovra per il lavoro

La nuova manovra di governo concentrerà le sue risorse per aiutare le aziende e i lavoratori, maggiormente colpiti dalla crisi covid.

Circa 7 miliardi provvederanno alla stabilizzazione del cuneo fiscale, con il taglio per i redditi sopra i 28mila euro. Saranno azzerati per tre anni i contributi per le aziende che assumeranno under 35.

Previstio un fondo da 4 miliardi che vedrà prolungare la moratoria sui mutui e la possibilità di accedere alle garanzie pubbliche. Sostegno importante anche per la patrimonializzazione di piccole e medie imprese, nonché per le attività di internalizzazione delle realtà italiane di circa 1,5 milardi di euro.

Come d’accordo, sarà prolungata fino a dicembre 2021 la Cassa Integrazione per le imprese che registrano perdite oltre una certa soglia. Rimangono attive Ape Sociale e Opzione Donna.

Scuola e trasporti

Investimento importante anche per il settore dei trasporti: previsti 350 milioni di euro per l’ammodernamento e ampliamento del trasporto locale nei primi mesi del 2021, dove il focus ovviamente rimarrà sull’ambito scolastico.

Proprio in tema didattico, sarnno stanziati 1,2 miliardi per l’assunzione di oltre 25mila insegnanti e 1,5 miliardi per l’edilizia scolastica.

Previsto un assegno da 500 milioni per il diritto allo studio e 500 milioni saranno destinati all’università. Infine, il governo provvederà a sostenere la cultura erogando 600 milioni per tutti i lavoratori del settore, colpiti duramente dai mesi della pandemia.