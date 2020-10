Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato e promulgato la legge sul taglio dei parlamentari. Ma la legge non sarà subito in vigore.

E’ stata firmata e promulgata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la legge che prevede il taglio del numero dei parlamentari, voluta con il referendum del 20 e 21 settembre 2020. La riforma modifica gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione.

Come si ricorderà, il referendum confermativo ha visto prevalere il Sì con quasi il 70% dei voti. La riduzione del numero dei parlamentari era stata già approvata da Camera e Senato in via definitiva a ottobre 2019. Con la riforma costituzionale i parlamentari passano da 945 a 600: i deputati diminuiscono da 630 a 400, i senatori da 315 a 200.



Taglio dei parlamentari, quando entra in vigore?

È previsto un termine di 60 giorni prima che la legge possa essere applicata. Si tratta di tempi tecnici previsti dalla stessa riforma per la ridefinizione dei collegi elettorali. La legge costituzionale, quindi, non ha alcun effetto immediato sull’attuale Parlamento, la cui composizione per ora non cambia, così come non cambiano le funzioni delle Camere, restando in vigore il bicameralismo perfetto. La prima applicazione di questa riforma sarà effettiva a partire dalle prossime elezioni politiche.

I nuovi collegi potrebbero essere ridisegnati solamente dopo l’approvazione di una nuova legge elettorale, su cui la maggioranza discute da mesi e su cui non è affatto scontato il risultato. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio, rappresentante del Movimento Cinque Stelle e da sempre fautore di una nuova legge elettorale ricorda che ora la priorità è quella di: “adeguare i regolamenti di Camera e Senato, pronti a una legge elettorale che dia massima responsabilità”.