Un posto al Governo per Davide Casaleggio, la proposta era arrivata dal Movimento 5 Stelle. Ne ha parlato lui stesso durante un'intervista.

Un posto al Governo per Davide Casaleggio, questa la proposta del Movimento 5 Stelle al presidente di Rousseau. Lui stesso ne ha parlato durante un’intervista a Omnibus, trasmissione in onda sul canale televisivo La7. “Mi hanno offerto un ministero, ma preferisco non parlarne per rispetto della persona che lo occupa oggi”, ha dichiarato.

Davide Casaleggio al Governo?

Ne aveva già parlato in un post pubblicato sul Blog delle Stelle, lo scorso 4 ottobre 2020. Casaleggio ha affermato in questo di aver rifiutato la guida di un ministero “pensando che il ruolo di supporto del Movimento fosse piú importante”.

Nell’intervento si legge: “Per 15 anni ho prestato la mia attivitá gratuitamente per un’idea di partecipazione collettiva da parte dei cittadini alla vita del proprio Paese. Lo hanno fatto anche migliaia di attivisti che continuano a regalare il loro tempo alla comunità. Ho sempre rispettato i ruoli anche quando non ero d’accordo con le scelte prese”.

Casaleggio e l’inno al Movimento

In riferimento al post, Davide Casaleggio ha dichiarato durante l’intervista che non si trattava di polemica bensì di un inno al Movimento e ai suoi principi.

“Spero vengano rafforzati e portati avanti e che ci sia sempre un focus sul fatto che noi siamo un Movimento“, ha proseguito, “Ho voluto semplicemente ricordarlo nel giorno del compleanno del Movimento 5 Stelle”. A seguito, una piccola provocazione da parte del giornalista che lo intervista, quando questi gli chiede se l’offerta di un posto al Governo, avanzata dal M5S, non fosse in qualche modo nata per chiedere lui qualcosa in cambio: “Non credo”, ha commentato il presidente di Rousseau, conciso.

L’organo collegiale M5S

A conclusione dell’intervista, Casaleggio ha speso poi qualche parola in merito all’organo collegiale del Movimento, sottolineando che già esiste e conta 200 persone. “Devo capire in che modo si deve evolvere quest’organo collegiale, anche perché il Movimento è l’organo politico con la maggiore collegialità”, ha dichiarato, riferendosi al Team del Futuro, “Mi dispiacerebbe se si concludesse con una sostituzione dell’assemblea collegiale che già c’è”.