Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia è risultato positivo al tampone per il coronavirus. Boccia sarebbe tuttavia asintomatico e in isolamento a casa da diversi giorni, dove sta proseguendo il suo lavoro all’interno del governo. Nei giorni scorsi era infatti risultata positiva anche l’ex parlamentare di Forza Italia Nunzia De Girolamo, moglie del ministro.