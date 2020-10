Fontana ha affermato che, se l'impennata di contagi in Lombardia non si arresta, in regione potrebbe tornare il lockdown.

Se la curva dei contagi non dà segnali di abbassamento, il governatore Fontana non esclude che la Lombardia possa tornare in lockdown. A deciderlo saranno le valutazioni elaborate dal Comitato tecnico che ogni giorno monitora la situazione in regione.

Fontana: “Lockdown in Lombardia non escluso”

“Se con i provvedimenti assunti il contagio dovesse rallentare, si potrebbe evitare. Se l’impennata dovesse continuare, può darsi si prenda un provvedimento diverso“. Così si è espresso il Presidente intervistato da SkyTg24 a proposito dell’ipotesi di una nuova chiusura generalizzata. Prima di adottare qualunque provvedimento restrittivo si riserva comunque di valutare l’efficacia del coprifuoco e della chiusura delle scuole superiori. Una disposizione che ha causato l’ira di alcuni sindaci a cui lui ha risposto che per ridurre gli assembramenti sui mezzi “o riduciamo la gente che va al lavoro o la gente che va a scuola.

Bisogna fare scelte dolorose“.

Ciò che Fontana vuole controllare è che la situazione non diventi troppo grande, consapevole comunque della difficoltà di chiedere ai cittadini altri sforzi oltre a quelli già compiuti a marzo e aprile. I parametri da considerare, ha continuato, non sono tanto i numeri dei casi positivi – che dipendono dai test effettuati – bensì la situazione dell’occupazione delle terapie intensive. “Dobbiamo evitare che la nostra sanità sia ingolfata così tanto da non essere efficiente“, ha sottolineato.

A tal proposito ha anche commentato la situazione dell’ospedale in Fiera a Milano, costruito in primavera grazie a donazioni private. Nella tarda mattinata di venerdì 23 ottobre 2020 arriveranno medici e infermieri che si dedicheranno agli eventuali malati di coronavirus mentre nelle altre strutture ci si dedicherà ai pazienti ordinari.