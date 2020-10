Alla luce dell’aumento della curva dei contagi potrebbe essere introdotto un nuovo dpcm già nel weekend. Ipotesi coprifuoco alle ore 18.00

L’aumento sempre più preoccupante di casi di Coronavirus su tutto il territorio nazionale con l’indice di trasmissibilità Rt che ha raggiunto 1,50 ha destato più di qualche timore, non solo perché le strutture sanitarie sono sempre più messe a rischio, ma anche perché è diventato molto complicato tenere sotto controllo i focolai.

Per questo motivo un nuovo dpcm potrebbe essere già atteso nel weekend con l’introduzione di misure ancora più restrittive e la possibile chiusura di numerose attività ritenute “non essenziali”.

Oltre a ciò una parte del governo starebbe spingendo per un coprifuoco rigido con chiusure di ristoranti e bar già dalle ore 18.00, mantenendo intatti solo scuola e lavoro. Si starebbe inoltre valutando di anticipare la chiusura di bar e ristoranti già alle 21.00 o alle 22.00.

Coronavirus, ipotesi coprifuoco alle 18.00

Dopo l’introduzione del coprifuoco in Lazio, Lombardia e Campania, si sta facendo sempre più strada a misure di coprifuoco estese su tutto il territorio nazionale.

L’aumento della curva dei contagi sta mettendo a dura i servizi sanitari su tutto il territorio. Il valore medio dell’ìndice Rt è aumentato ancora raggiungendo ormai 1,50. Numeri preoccupanti dunque che starebbero portando il governo a disporre di misure più drastiche già del nuovo dpcm che potrebbe arrivare nel weekend.

La misura tuttavia che potrebbe creare più di qualche discussione è la proposta di introdurre il coprifuoco già alle ore 18.00 mettendo un brusco freno ad aperitivi nei bar e alle cene al ristorante.

Si tratterebbe di un’ipotesi che mirerebbe a salvaguardare soltanto le attività ritenute essenziali come il lavoro e la scuola.

Quali attività chiuderebbero

In questi ultimi giorni non sarebbero finiti nel mirino solo i centri sportivi come palestre e piscine, ma anche centri commerciali, eventi, sale giochi, centri ricreativi ecc.

Nonostante ciò non è ancora annunciato un lockdown simile a quello vissuto nella primavera del 2020, ma semplicemente delle misure più rigide.

A questo proposito il ministro dei trasporti Paola De Micheli ha dichiarato: “Non faremo nessun lockdown totale ma stiamo prevedendo misure molto più severe, perché il numero dei contagi è piuttosto preoccupante. Ma non saranno misure equiparabili a quelle di questa primavera”.