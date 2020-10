Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha convocato per oggi una riunione con il Comitato tecnico scientifico sull'emergenza Covid-19.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha convocato per sabato 24 ottobre alle ore 15.30 una riunione con i membri del Comitato tecnico scientifico. Il dialogo servirà a comprendere quali potrebbero essere le migliori misure restrittive da attuare nei prossimi giorni per contrastare l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19.

La curva dei contagi, infatti, sta nuovamente salendo. Un intervendo netto e imminente è indispensare per evitare che il sistema sanitario vada in tilt.

Le nuove misure

Al centro della riunione tra i vertici del Governo, rappresentati dal Ministro della Salute Roberto Speranza, e i membri del Comitato tecnico scientifico c’è il tema del nuovo dpcm. Il Premier Giuseppe Conte, infatti, nei prossimi giorni emanerà ulteriori provvedimenti per arginare la seconda ondata di Covid-19.

L’ipotesi che sta avanzando, nonostante alcune regioni come la Campania abbiano già optato per una chiusura sostanzialmente totale, è quella di un lockdown parziale e mirato.

I settori motori dell’economia come il lavoro e la scuola andranno avanti. Saranno contrastate, invece, le attività superflue.

In tutta Italia, inoltre, potrebbe scattare il coprifuoco alle 21.00, con il divieto di spostamenti nelle città sia a piedi che con mezzi pubblici o privati. Un provvedimento che, tuttavia, ancora non convince del tutto il Governo, in quanto causerebbe gravi danni ad attività come bar e ristoranti.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza, in queste ore, sta continuando a confrontarsi con gli esperti e con i governatori delle diverse regioni in modo da trovare le soluzioni migliori per contrastare il Covid-19.

“Valutiamo la curva e ci teniamo pronti”, ha detto in merito alla possibilità di una chiusura totale per 14 giorni, che permetterebbe di resettare il sistema e svuotare gli ospedali.