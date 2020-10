Il portavoce del premier Giuseppe Conte Rocco Casalino sarebbe stato messo in isolamento fiduciario in seguito alla positività del compagno e convivente José Carlos. Stando a quanto rivela l’esclusiva rilasciata da TPI i primi due tamponi a cui si sarebbe sottoposto Casalino nella giornata di martedì e mercoledì sarebbero risultati negativi.

Coronavirus, Rocco Casalino in isolamento

