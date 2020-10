Rocco Casalino, il portavoce del Presidente del Consiglio ha dichiarato di essere risultato positivo al Coronavirus. Contagiato anche il compagno.

Il portavoce del premier Giuseppe Conte Rocco Casalino è risultato positivo al Coronavirus. Lo rivela lo stesso Casalino che ha dichiarato a tal proposito ha dichiarato: “Ho scoperto ieri sera, dopo il sopraggiungere di sintomi lievi, di essere positivo al Covid 19.

L’ultima volta che ho lavorato in Presidenza del consiglio è stato martedì, adottando come sempre tutte le misure di sicurezza (mascherine e distanza). In ogni caso ancora mercoledì risultavo negativo al tampone”



Da qualche giorno Casalino si troverebbe già in isolamento fiduciario in seguito alla positività del compagno e convivente José Carlos. Stando a quanto rivela l’esclusiva rilasciata da TPI, il compagno Carlos sarebbe asintomatico, mentre Casalino ha manifestato lievi sintomi.

Nel frattempo nella giornata di martedì e mercoledì, il portavoce del premier si sarebbe sottoposto ai primi due tamponi risultando però negativi. Casalino dovrà poi effettuare successivamente ad altri tamponi.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che nella tarda mattinata ha fatto la conferenza stampa in merito all’ultimo dpcm firmato, avrebbe avuto i contatti con Casalino nella giornata di martedì 20 ottobre. Durante quell’occasione i due avrebbero mantenuto correttamente la distanza di sicurezza.

Il portavoce del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte Rocco Casalino non era presente alla conferenza stampa. Il motivo sarebbe legato al fatto che Casalino si sarebbe trovato in isolamento fiduciario. Lo stesso Casalino ha poi annunciato la sua positività al Coronavirus. Secondo quanto riportato dall’esclusiva diffusa da TPI, Casalino sarebbe stato messo in isolamento fiduciario in seguito alla positività del compagno José Carlos. Il compagno sarebbe asintomatico, mentre Casalino avrebbe manifestato lievi sintomi di Covid.

Attualmente il portavoce del Premier starebbe trascorrendo la quarantena in casa con il compagno.

Casalino, le polemiche per la mascherina

Solo qualche giorno fa, il portavoce del Presidente del Consiglio Rocco Casalino, aveva fatto parlare di sé per alcuni scatti pubblicati sul magazine Settimanale Nuovo.

In questa foto Rocco Casalino è apparso con indosso una felpa con cappuccio e la mascherina protettiva indossata in modo sbagliato portata con il naso completamente scoperto. Si tratta naturalmente una pratica definita scorretta, in quanto la mascherina per essere efficace nella protezione contro il virus dovrebbe coprire completamente sia bocca che naso.

Non sarebbe la prima volta che Casalino terrebbe un comportamento del genere. Già nel mese di marzo il portavoce del premier è stato fotografato mentre faceva Jogging in un parco di Roma. In quell’occasione Rocco Casalino era completamente privo di mascherina protettiva. Un dettaglio che non era certo passato inosservato.