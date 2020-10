Mara Carfagna è diventata mamma: è nata la figlia Vittoria

È nata la figlia di Mara Carfagna e Alessandro Ruben: la neo mamma ha partorito al Gemelli e, secondo fonti a lei vicine, è in ottima salute.

Fiocco rosa per Mara Carfagna, deputata di Forza Italia che lunedì 26 ottobre 2020 è diventata mamma dando alla luce la piccola Vittoria. Secondo quanto si apprende il parto è avvenuto al Policlinico Gemelli di Roma e fonti vicine alla vicepresidente della Camera hanno assicurato che sia lei che la figlia sono in ottima salute.

Mara Carfagna è diventata mamma

Per la Carfagna, 44 anni, si tratta della realizzazione di un sogno giunta dopo sette anni d’amore con il compagno. “Fare un figlio è una scelta d’amore, è il coronamento di un percorso accanto a una persona attenta e presente che ama l’idea di costruire una famiglia“, aveva dichiarato in passato.

La scoperta della gravidanza era giunta durante il lockdown: una situazione non facile che aveva fatto unire all’immensa gioia anche una grande preoccupazione.

La stessa esponente azzurra aveva raccontato di aver vissuto momenti di angoscia per la paura di essere contagiata. Un’ansia che inevitabilmente continuerà ad esserci ma accompagnata dalla felicità di essere diventata genitore.

Quanto al padre della piccola, si tratta del 53enne Alessandeo Ruben. Romano e di religione ebraica, ha svolto l’incarico di consigliere dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e dal gennaio del 2010 presiede la sezione italiana dell’Anti-Defamation League.

A differenza della Carfagna, che è diventata mamma per la prima volta, costui ha già una figlia nata nel 2004 da una precedente relazione. In passato è stato eletto deputato alla Camera tra le fila del Popolo della Libertà in quota Alleanza Nazionale.