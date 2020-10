L'Italia si divide in due tra favorevole e non al nuovo dpcm: il sondaggio condotto da Emg Acqua/Adnkronos.

In un sondaggio condotto da Emg Acqua/Adnkronos è stato chiesto ad un campione di cittadini se fossero favorevoli o contrari alle misure introdotte dal nuovo dpcm. Il risultato – ottenuto considerando un campione di 1525 persone e realizzato il 27 ottobre 2020 con il metodo della rilevazione telematica su panel – mostra un’Italia spaccata a metà sul tema, con una persona su due che ha risposto in maniera contrariata.

Nello specifico il 49% del campione intervistato è contro le misure, il 44% è favorevole e il 7% ha preferito non rispondere. Il Paese si divide dunque sulla chiusura alle 18 di ristoranti e bar, così come sulla serrata totale per palestre, piscine, cinema e teatri.

Il sondaggio: favorevole al nuovo dpcm?

Andando ad introdurre di volta in volta una variabile in più nell’interpretazione dei dati del sondaggio si capisce che nella distribuzione di genere non ci rilevano particolari differenze.

I contrari, ad esempio, sono per il 49% uomini e per il 48% donne. L’interpretazione più significativa in tal senso è quella legata alle varie fasce d’età. Per gli under 35, il no alle misure restrittive è espresso dal 49%, mentre nella fascia successiva, dai 35 ai 54 anni, sale al 57%. Scende invece al 43% per gli over 55. I giovanissimi dunque avrebbero apprezzato le misure restrittive in maniera più marcata rispetto agli adulti.

Le misure del dpcm non piacciono poi in particolar modo al Nordovest, dove il no è stato preferito dal 57% del campione. A seguire le isole, 53% di dissenso, il Nordest con il 47%, il Sud con il 44%. In forte controtendenza rispetto al dato nazionale il Centro che vede i contrari alle misure scendere al 36%.