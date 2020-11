La sindaca di Roma Virginia Raggi si trova in questo momento in quarantena dopo essere entrata in contatto con una perdona positiva al coronavirus.

La sindaca di Roma Virginia Raggi si trova in questo momento in regime di quarantena dopo essere entrata in contatto con una perdona positiva al coronavirus. È stata la stessa prima cittadina ad annunciarlo sul proprio profilo Facebook, precisando che: “Non ho alcun sintomo ma, nel rispetto dei protocolli previsti, ho deciso di mettermi in auto-isolamento volontario a casa per i giorni utili a completare i controlli.

Voglio tranquillizzarvi: sto bene“.