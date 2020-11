L'elenco di tutte le misure previste per le zone rosse, arancioni e gialle stabilite dal nuovo dpcm e in vigore da venerdì 6 novembre.

Come annunciato dal Premier Conte durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo dpcm, l’Italia sarà divisa in tre zone a seconda del coefficiente di rischio delle singole regioni: tutte le misure previste nelle zone rosse, arancioni e gialle.

Misure per le zone rosse, arancioni e gialle

Le norme saranno più soft nelle zone gialle (Emilia-Romagna, Campania, Toscana, Lazio, Liguria, Province autonome di Trento e Bolzano, Umbria, Veneto, Marche, Sardegna, Friuli Venezia e Giulia, Abruzzo, Molise e Basilicata) per poi inasprirsi in quelle arancioni (Puglia e Sicilia) e diventare ancora più stringenti in quelle rosse (Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta).

Zona gialla

Queste le disposizioni previste per le regioni con meno rischio:

coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5 del mattino con possibilità di circolare solo per comprovati motivi di lavoro, necessità e salute

del mattino con possibilità di circolare solo per comprovati motivi di lavoro, necessità e salute chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione di farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno

ad eccezione di farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno chiusura di musei e mostre

didattica a distanza per le scuole superiori , fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori

, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori riduzione fino al 50% della capienza dei mezzi pubblici

sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

anche nei bar e tabaccherie. chiusura di bar e ristoranti alle ore 18 con possibilità di asporto fino alle 22 e consegna a domicilio senza restrizioni

Zona arancione

Nelle zone arancioni saranno valide tutte le misure già in vigore in quelle gialle più le seguenti:

divieto di entrare e uscire da una regione e da un comune diverso dal proprio salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità

diverso dal proprio salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità chiusura di bar e ristoranti con possibilità di asporto e consegne e domicilio

Zona rossa

Queste infine le misure in vigore nelle zone rosse, da sommare a tutte quelle precedenti: