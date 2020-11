Campania e Coronavirus, De Luca: "Zona stabilita, non cambia"

Coronavirus, la Campania di De Luca non cambia rotta e rimane zona gialla. "La collocazione di fascia è già stata decisa", ha detto.

Irremovibile sulla questione Coronavirus in Campania, De Luca sottoscrive la decisione già presa di lasciare la Regione in zona gialla. Lo fa attraverso una nota pubblicata sul suo profilo Facebook, nella quale con parole risolute specifica quanto deliberato precedentemente.



Coronavirus, De Luca sulla Campania

“Vedo che sugli organi di informazione si è creata un’attesa di decisioni riguardanti la Regione Campania. La collocazione di fascia è già stata decisa ieri, a fronte della piena rispondenza dei nostri dati a quanto previsto dai criteri oggettivi fissati dal ministero della Salute”, scrive il governatore.

Secondo quanto afferma, lui stesso ha sollecitato un’operazione pubblica e alla luce del sole per evitare qualsivoglia fraintendimento o voce di corridoio.

“Dunque non c’è più nulla da decidere e da attendere”, dice Vincenzo De Luca. A seguire, una sonora tirata d’orecchi a chi non rispetta le regole: “Non sono assolutamente tollerabili immagini come quelle del lungomare di Napoli, o di strade e quartieri abbandonati a se stessi, nei quali si continuano a violare le norme senza che nessuno di quelli che hanno il dovere di impedirlo muova un dito”, dice.

Lotta al Coronavirus in Campania

La volontà del governatore è quella di impegnarsi nella lotta al Coronavirus in Campania con rigore, collaborando con i ministeri dell’Interno e della Salute: “Li solleciterò nelle prossime ore e nei prossimi giorni ad assumere provvedimenti rigorosi per il rispetto delle regole e per il contrasto all’epidemia”, dichiara, “Non è tollerabile che il lavoro straordinario fatto sul piano sanitario e ospedaliero, a tutela della vita delle persone, sia inficiato da un contesto ambientale che si muove nel segno della irresponsabilità istituzionale e comportamentale”.