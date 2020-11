I contagi da Coronavirus, continuano ad aumentare. Da venerdì il governo potrebbe decidere su ulteriori misure.

L’epidemia da Coronavirus non accenna ad arrestarsi. Fonti di governo rivelano che da venerdì si potrebbe decidere su ulteriori misure restrittive.

Coronavirus, da venerdì nuove misure

Il Coronavirus sta mettendo a dura prova tutta l’Italia da Nord a Sud, Per questo motivo fonti di governo rivelano che da venerdì di potrebbe procedere con ulteriori misure restrittive alle regioni, tra cui molte potrebbero diventare zona arancione o rossa.

Ad ogni modo il dpcm in vigore non dovrebbe essere coinvolto. Il dpcm infatti stando a quanto riferisce il governo sta funzionando. Venerdì 13 novembre dunque giorno cruciale in quanto si parla di dati in peggioramento. Su 11 Regioni infatti il 52% dei ricoveri sarebbero pazienti Covid. Un dato quindi sempre più preoccupante.

Zaia, da venerdì nuova ordinanza

Nel frattempo il governatore della Regione Veneto Luca Zaia ha dichiarato che a breve potrebbe entrare in vigore la nuova ordinanza che conterrà ulteriori misure volte a contrastare la pandemia: “Spero di presentarla già domani e comunque non oltre giovedì, per farla entrare in vigore venerdì”, ha precisato il governatore. Su un eventuale proseguimento della Regione Veneto come zona gialla Zaia parla chiaro: “Cerchiamo di guadagnarcela fino in fondo, che non è scolpita sulla pietra.

Anche perché non è automatico, se le cose non funzionano, il passaggio per l’area arancione: si può finire direttamente in lockdown”.

Infine ha annunciato la consegna dei saturimetri e la possibilità di fare l’ossigenoterapia a livello domiciliare.

“Questo ci permette di fare una sorta di telemedicina. Il paziente si misurerà in autonomia, con una semplice “molletta” sul dito, la saturazione del sangue, comunicandola con il portale di biosorveglianza al medico di base, che valuterà l’eventuale necessità di ricovero”.