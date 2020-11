Sandra Zampa ha spiegato che l'Italia, insieme all'Europa, ha ordinato diverse tipologie di vaccino che basteranno per l'intera popolazione.

Il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa ha spiegato che l’Italia avrà diritto a circa 40 milioni di dosi del vaccino Pfizer, vale a dire circa il 14% dello stock prenotato dall’Unione Europea. Dato che prevedrà un secondo richiamo, si prevede di somministrare l’antidoto a 20 milioni di italiani.

Zampa sul vaccino

L’esponente del governo ha aggiunto che quello della casa farmaceutica americana non sarà l’unico vaccino che arriverà in Italia. Insieme all’Europa se ne sono infatti prenotati altri analoghi come quello di Moderna ma anche di AstraZeneca, cui anche il nostro paese ha dato il proprio contributo nel laboratorio di Pomezia. Ci sarà poi quello sviluppato da Sanofi così come molti altri.

Le dosi di vaccino che arriveranno, ha assicurato Sandra Zampa, saranno quindi sufficienti a coprire l’intera popolazione.

Quanto ai tempi, ha spiegato che tocca alle Autorità europee il compito di certificare la sicurezza dei diversi prodotti. Evitando di fare illusioni, ha affermato che gli antidoti potranno essere disponibili in quantità consistenti solo nella prossima primavera. I primi a riceverlo saranno medici, operatori socio-sanitari, soggetti fragili e anziani

Senza voler fornire date o mesi precisi, “ma posso assicurare che non perderemo neanche un giorno“, ha ammesso che il vero punto critico non sarà tanto l’arrivo quando la distribuzione.

Le dosi giungeranno infatti in vari lotti e per questo il Ministero della Salute sta già lavorando ad una strategia per distribuirle secondo criteri precisi. Un piano che, come confermato anche dal Premier Conte, verrà presto sottoposto al Parlamento.