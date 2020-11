Il Presidente del Consiglio potrebbe aprire un confronto con Forza Italia. Non vi sarebbe nessun ostacolo al dialogo con le opposizioni.

Il Presidente del Consiglio potrebbe aprire un dialogo verso Forza Italia? Secondo fonti di governo sembrerebbe di sì. Palazzo Chigi avrebbe inoltre precisato non ci sarebbe nessun impedimento nel voler dialogare con l’opposizione specie in un momento in cui si sta discutendo della Legge di Bilancio.

Proprio per questo motivo Giuseppe Conte avrebbe già dato l’incarico ai capi delegazione affinché vengano coinvolti i capi gruppo. Nonostante ciò non sarebbero in ballo accordi di tipo politico, ma il confronto verterebbe soltanto su manovra e scostamento. “Noi siamo aperti a tutte le opposizioni, abbiamo sempre accolto le loro proposte e a partire dal prossimo scostamento spero ci sia un passo avanti”, ha dichiarato il Ministro per il rapporto con il Parlamento Federico d’Incà nel corso della trasmissione Stasera Italia su Rete 4.

Conte apre il dialogo a Forza Italia

La nostra è una maggioranza ben delineata ma noi abbiamo sempre guardato all’opposizione e io in prima persona ho sempre cercato di aprire tavoli”, ha annunciato il Ministro per i rapporti con il parlamento Federico a Stasera Italia.

A questo proposito si è espresso anche il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani sempre nel corso della trasmissione su Rete4: “Poco fa è uscita un’agenzia in cui si dice che Conte è disponibile al dialogo con Forza Italia? Il dialogo è tra governo, maggioranza e centrodestra perché noi non siamo uguali a Lega e Fdi, ma siamo parte integrante del centrodestra”.